القبض على اثنتين من أقارب قاسم سليماني بعد إلغاء وضع إقامتهما الدائمة في أميركا

قالت وزارة ​الخارجية الأميركية أمس السبت إن ضباطا اتحاديين أميركيين ألقوا ‌القبض على اثنتين ​من أقارب القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني

الذي قُتل في غارة جوية أميركية ‌في بغداد في يناير 2020، وذلك بعد أن ألغى وزير الخارجية ماركو روبيو وضع إقامتهما الدائمة القانونية.

وأضافت الوزارة في بيان "حميدة سليماني أفشار وابنتها الآن رهن الاحتجاز لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية"، وأكدت أيضا أن روبيو ألغى إقامتهما الدائمة، المعروفة أيضا بالبطاقة الخضراء.

ولم تكشف الوزارة عن المكان الذي اعتُقلت فيه الإيرانيتان. وذكر البيان أنهما ألقي القبض عليهما يوم الجمعة وأن حميدة "حظيت بحياة مترفة في لوس انجليس" وثقتها على حسابها ‌في إنستغرام الذي جرى حذفه في الآونة الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية القول اليوم الأحد إن ‌الإيرانيتين اللتين تم اعتقالهما في الولايات المتحدة لا تربطهما ‌أي صلة قرابة بسليماني.