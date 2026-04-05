إسرائيل: المخابرات ساعدت في إنقاذ الطيار الأميركي من إيران
قال مسؤول أمني إسرائيلي إن إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية للولايات المتحدة للمساعدة في عملية إنقاذ طيار أميركي تقطعت به السبل في إيران، وإنها علقت هجماتها في المنطقة التي جرت بها العملية لتسهيل التنفيذ.
على صلة هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عملية إنقاذ الطيار الأميركي.
وقال نتنياهو: "تعزز هذه العملية مبدأ مقدسا.. لا يُترك أحد خلفنا".
