إسرائيل: المخابرات ساعدت في إنقاذ الطيار الأميركي من إيران

‌قال ​مسؤول أمني إسرائيلي إن إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية للولايات ‌المتحدة للمساعدة ‌في عملية إنقاذ طيار ‌أميركي ‌تقطعت ‌به السبل ​في ‌إيران، ​وإنها علقت هجماتها ​في المنطقة التي جرت بها العملية لتسهيل التنفيذ.

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عملية إنقاذ الطيار الأميركي.

وقال نتنياهو: "تعزز هذه العملية مبدأ مقدسا.. لا يُترك أحد خلفنا".