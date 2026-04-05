إعلام لبناني: قتلى وجرحى ودمار في غارة إسرائيلية على بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد بسقوط قتلى وجرحى ودمار جراء غارة إسرائيلية على بيروت.

وأفادت "الوكالة الوطنية للأعلام" بأن "غارة على منطقة الجناح استهدفت مبنى من ثلاث طوابق في حي آل المقداد المكتظ بالسكان قبالة المدخل الجنوبي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي".

وأشارت إلى أن الغارة أدت إلى "سقوط شهداء وجرحى ودمار هائل"، لافتة إلى نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى الزهراء.