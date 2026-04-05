ترامب: يوم الثلاثاء يومٌ لمحطات الطاقة ويومٌ للجسور في إيران

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إيران بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة الثلاثاء ما لم تقم بإعادة فتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معا في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له!!!". أضاف بنبرة حادة "افتحوا المضيق، وإلا فستعيشون في الجحيم".

وكان الرئيس الأميركي ذكّر الجمهورية الإسلامية السبت بأن المهلة التي منحها إياها لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب وإعادة فتح المضيق، تنقضي خلال 48 ساعة، متوعدا إياها بـ"الجحيم" في حال لم تتجاوب مع ما يطلبه.

وعن إنقاذ أحد أحد أفراد طاقم طائرة إف-15 قال ترامب: " لقد أنقذنا أحد أفراد طاقم طائرة إف-15، وهو ضابط شجاع للغاية، مصابا بجروح خطيرة، من أعماق جبال إيران، كان الجيش الإيراني يبحث عنه بكثافة وبأعداد كبيرة، وكان على وشك الوصول، إنه عقيد يحظى باحترام كبير، نادراً ما تُنفذ مثل هذه الغارات نظراً للخطر الذي يهدد الأفراد والمعدات، ببساطة، لا يحدث ذلك! جاءت الغارة الثانية بعد الأولى، حيث أنقذنا الطيار في وضح النهار، وهو أمر غير معتاد أيضا، بعد أن أمضى سبع ساعات فوق إيران. لقد كان عرضاً مذهلاً للشجاعة والكفاءة من الجميع! سأعقد مؤتمراً صحفياً مع الجيش في المكتب البيضاوي يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهراً.