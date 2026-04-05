غارة جوية إسرائيلية تقتل 4 فلسطينيين في غزة

قالت سلطات ​الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين ‌في شمال ​القطاع اليوم الأحد، في أحدث أعمال عنف تلقي بظلالها على وقف إطلاق النار الهش، وذلك وسط مساع جديدة للوسطاء من أجل ترسيخ الاتفاق.

وذكر مسعفون أن الغارة الجوية استهدفت أشخاصا في شارع يافا بالقرب من حي الدرج في مدينة غزة مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته في شمال قطاع غزة استهدفت وقتلت أعضاء في خلية فلسطينية مسلحة كانوا ينشطون على مقربة من الجنود وشكلوا تهديدا ‌مباشرا لهم.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن ‌النيران الإسرائيلية قتلت 700 شخص على الأقل منذ بداية وقف ‌إطلاق النار. وتقول إسرائيل ‌إن أربعة جنود قُتلوا على يد مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.