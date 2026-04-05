السعودية تدين أعمال الشغب والاعتداءات على مقر سفارة الدولة في دمشق

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات تخريب الممتلكات التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة لهذه الاعتداءات، ولكافة أشكال العنف ضد الدبلوماسيين، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية، امتثالًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.