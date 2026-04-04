مسؤول: إسرائيل تستعد لمهاجمة منشآت طاقة إيرانية وتنتظر الضوء الأخضر من أميركا

قال مسؤول دفاعي إسرائيلي ​رفيع المستوى اليوم ‌السبت، إن إسرائيل تستعد لمهاجمة منشآت ​طاقة إيرانية، لكنها ​تنتظر الضوء الأخضر من ⁠الولايات المتحدة، ​مضيفاً أن أي ​هجمات من هذا القبيل من المرجح أن تحدث ​خلال الأيام ​القليلة المقبلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد هدد في وقت سابق اليوم، بتصعيد الهجمات على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق، أو لم تفتح مضيق ​هرمز الحيوي.

وقال على منصة تروث سوشال: "أتذكرون عندما منحت إيران عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد - 48 ساعة فقط قبل أن يحل عليهم الجحيم".