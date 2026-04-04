باكستان: جهود الوساطة بين إيران وأميركا في المسار الصحيح

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن مساعيها في الوساطة بين إيران وأميركا تمضي في المسار الصحيح. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، إن جهود حكومته للتوسط في وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا «تسير على المسار الصحيح».

وأدلى المتحدث بهذه التصريحات لوكالة «أسوشيتد برس»، بعد تقارير تشير إلى أن جهود الوساطة وصلت إلى طريق مسدود.

جاء هذا التصريح عقب أيام من عقد اجتماع رباعي ضم وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر في إسلام آباد، لمناقشة أوضاع الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي باتت تبرز باكستان بصفتها وسيطا محتملا في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.