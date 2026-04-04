الدفاع الكويتية: التعامل مع 8 صواريخ باليستية و19 طائرة مسيرة معادية خلال الـ 24 ساعة الماضية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ (24) ساعة الماضية مع ثمانية صواريخ باليستية، و19 طائرةً مسيّرةً معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وذكر العطوان في بيان أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع أربعة بلاغات.

وأهابت القوات المسلحة الكويتية بالمواطنين والمقيمين عدم الاقتراب أو لمس حطام أي طائرة مسيّرة، أو أي جزء من أجزائها أو مخلفاتها المنتشرة في مواقع السقوط، نظرًا لخطورتها البالغة، وضرورة الإبلاغ عنها بالاتصال برقم الطوارئ (112)، حفاظًا على السلامة العامة.