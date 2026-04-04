ترامب لإيران: الوقت ينفد.. أمامكم 48 ساعة لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز أو يحل عليكم الجحيم

ذكّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إيران بتبقي 48 ساعة من المهلة التي حددها لها لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر، محذّرا من أنها ستواجه "الجحيم" إن لم يحصل ذلك.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "أتذكرون حين أمهلت إيران عشرة أيام لابرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد، تتبقى 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم الجحيم!".

وكان ترامب تباهى في وقت سابق بأرقام الوظائف الأميركية التي صدرت أمس، والتي كشفت عن توليد الاقتصاد الأميركي 178 ألف وظيفة جديدة، بل انخفض العجز التجاري بنسبة 55%، وهو أكبر انخفاض في التاريخ، في وقت يتم فيه التخلص من إيران النووية.

وهاجم ترامب في تدوينة أخرى عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" صحيفة نيويورك تايمز التي وصفها بأنها "تنشر أخبار كاذبة عنه"، وحلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي وصفه بالشريك الضعيف.