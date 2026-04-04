"لوفتهانزا" الألمانية تحذر من نقص وقود الطائرات حال استمرار حرب إيران

أشارت تقديرات شركة "لوفتهانزا " الألمانية للطيران إلى إمكانية حدوث نقص في إمدادات وقود الطائرات إذا تحول الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب طويلة الأمد، وذلك في ضوء الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ نهاية فبراير الماضي.

وأفادت وكالة أنباء بلومبيرغ، اليوم السبت، بأن جراتسيا فيتاديني، رئيسة قسم التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والابتكار لدى "لوفتهانزا"، صرحت لصحيفة "دي فيلت" الألمانية بالقول: " مسألة توفر (الوقود) صعبة بالفعل في بعض المطارات في آسيا. وكلما طالت فترة إغلاق مضيق هرمز، زاد وضع الإمدادات حرجاً".

وكانت أكبر مجموعة طيران في أوروبا أعدت الأسبوع الماضي خططاً تتضمن احتمال وقف تحليق بعض الطائرات حال انخفاض الطلب وتصاعد أسعار الوقود مع استمرار الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أدى إلى احتجاز حصة كبيرة من شحنات وقود الطائرات العالمية، ودفع المصافي في آسيا إلى تخفيض الإنتاج.

وأشارت فيتاديني إلى أنه رغم تضاعف أسعار الكيروسين، فإن "لوفتهانزا " أمنت وضعها إلى حد كبير من خلال عقود التحوط التي تغطي 80% من احتياجات الشركة من الوقود لهذا العام. ومع ذلك، غير أنها أضافت مستدركة: "لكن بالتأكيد، فإن ارتفاع أسعار الكيروسين يؤثر علينا أيضاً".

وتعد أوروبا المستورد الرئيسي لوقود الطائرات، بما في ذلك الكيروسين، من منطقة الخليج، حيث تشكل الإمدادات القادمة من تلك المنطقة حوالي نصف واردات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وفقاً لبيانات شركة فورتيكسا الرائدة في مجال تحليلات الطاقة والشحن، وهي البيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ.