وكالات: روسيا أجلت 198 موظفا من محطة "بوشهر" النووية الإيرانية

​أفادت وكالات أنباء روسية بأن ‌شركة ​"روس آتوم" النووية الحكومية الروسية، أجلت 198 موظفا إضافيا من محطة بوشهر النووية الإيرانية، اليوم السبت.

وبدأت "روس ⁠آتوم" في إجلاء موظفيها من المحطة منذ اندلاع الحرب على إيران في نهاية ‌فبراير.

وكانت عمليات الإجلاء التي جرت، اليوم السبت، ‌مخططا لها قبل أن تعلن ‌الوكالة الدولية للطاقة الذرية ‌في منشور اليوم ‌على موقع "إكس" أن أحد أفراد ​طاقم "الحماية المادية" ‌بالمحطة ​لقي حتفه جراء ⁠شظية قذيفة، وأن مبنى بالموقع تضرر جراء موجات الصدمة والشظايا.

ونقلت ​وكالات ⁠الأنباء ⁠الروسية عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس "روس آتوم" قوله إن "⁠التطورات بالقرب من المحطة تسير وفقا لأسوأ السيناريوهات".

وقال ليخاتشيف إن "الموظف الذي قتل كان إيرانيا".

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء، ‌عن ليخاتشيف قوله إن "روس آتوم ​أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوضع في محيط المحطة".