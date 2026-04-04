مصادر سورية: قوات التحالف تسقط مسيرتين قبل استهدافهما قاعدة "قسرك" بريف الحسكة

أفادت مصادر محلية في محافظة الحسكة السورية بنجاح الدفاعات الجوية التابعة "للتحالف الدولي" بإسقاط مسيرة يعتقد أنها إيرانية حاولت الاقتراب من قاعدة " قسرك" في ريف المحافظة الشمالي. وذكرت المصادر لقناة "آر تي عربية"، اليوم السبت، أن المضادات الأرضية الخاصة بقوات التحالف تمكنت من إصابة المسيرة الانتحارية قبل وصولها إلى حرم القاعدة، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو أضرار مادية في المنشأة بعد سقوط المسيرة في أرض مفتوحة.

وقالت القناة إنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مسيرات انتحارية قادمة من إيران أو العراق قواعد عسكرية تابعة للتحالف الدولي في مناطق شمال وشرق سورية، وذلك على خلفية تنامي وتيرة الصراع الإقليمي بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وتداعيات ذلك على الساحة السورية.

وكانت مصادر محلية في الحسكة وثقت للقناة قيام الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي منتصف ليل الجمعة-السبت، بإسقاط مسيرة انتحارية أخرى، يعتقد أنها إيرانية، حاولت الاقتراب من أجواء القاعدة قبل أن يتكرر المشهد نفسه صباح اليوم السبت.