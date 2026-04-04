البحرين: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين نقلاً عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن الدفاعات الجوية البحرينية اعترضت ودمرت 8 طائرات مسيرة استهدفت مملكة البحرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة 188 صاروخاً و453 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة.

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وبينت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.