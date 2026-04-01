تعرض مطار الكويت الدولي لاعتداءات سافرة بطائرات مسيرة استهدفت خزانات الوقود

أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت عبدالله الراجحي، أن مطار الكويت الدولي يتعرض لاعتداءات سافرة بطائرات مسيرة من قبل إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها، حيث استهدفت خزانات وقود في المطار تتبع الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع.

وأضاف أن فرق الطوارئ باشرت فوراً التعامل مع الحادث وحسب التقارير الأولية فان الأضرار مادية دون وجود إصابات بشرية