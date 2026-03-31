نتنياهو: المعركة ضد إيران تكبدنا أثماناً باهظة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العمليات الإسرائيلية المشتركة مع الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني تكبد إسرائيل أثماناً باهظة.

وقال في خطاب متلفز إن العمليات العسكرية أسهمت في زعزعة أركان النظام الإيراني ووقف تهديداته للمنطقة.

وأضاف أن تل أبيب وواشنطن وجهتا منذ شهر نحو عشر ضربات قاصمة استهدفت إيران ووكلاءها ومشاريعها الصاروخية والنووية، مؤكدا أن المعركة تهدف إلى القضاء على طموحات إيران للسيطرة على الشرق الأوسط وإنهاء مخاطرها على إسرائيل.

ولفت إلى أن تكلفة تسليح أذرع إيران في المنطقة بلغت نحو تريليون دولار، وأن جهود إسرائيل أضعفت هذه القوى بشكل لم يسبق له مثيل.

وأكد نتنياهو أن أذرع إيران لم تعد قادرة على تشكيل تهديد وجودي لإسرائيل، مشيرا إلى استمرار إيران في القدرة على إطلاق صواريخ لكنها لم تعد تهديدا وجوديا، وأوضح أن إسرائيل طورت تحالفات جديدة في المنطقة لتعزيز أمنها واستقرارها، في حين اعتبرت بعض القوى الأوروبية أن حجم الخطر الإيراني بات واضحا لكنها خشيت التصريح بذلك علنا.