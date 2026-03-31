اختطاف صحافية أجنبية في بغداد والسلطات العراقية تلاحق الجناة

اختُطفت صحافية أجنبية في العراق مساء الثلاثاء "بأيدي مجهولين"، حسبما أعلنت وزارة الداخلية العراقية التي أكّدت أن القوات الأمنية تعمل على تعقّب الخاطفين وتحرير المختطفة.

وفيما لم تحدد الوزارة جنسية الصحافية ولا المكان الذي اختُطفت منه، قال مسؤول أمني عراقي لوكالة فرانس برس إنها "اختُطفت في العاصمة بغداد".

وقالت وزارة الداخلية "في مساء هذا اليوم، تعرّضت صحافية أجنبية إلى حادث اختطاف من قبل مجهولين، وعلى الفور باشرت القوات الأمنية المختصة بواجباتها لملاحقة الجناة".

وأشارت إلى أن "عمليات المتابعة والمطاردة أسفرت عن محاصرة عجلة تابعة للخاطفين، ما أدى إلى انقلابها أثناء محاولتهم الهروب، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط إحدى العجلات المستخدمة في الجريمة".

وأكّدت أن "الجهود مستمرة لتعقب باقي المتورطين وتحرير المختطفة".

وذكر مصدران في الشرطة العراقية أن الصحفية المخطوفة تحمل جواز سفر أميركيا.