السفير الروسي في طهران يكشف مكان مجتبى خامنئي
ذكرت منصة "آر.تي.في.آي" الإخبارية نقلا عن السفير الروسي لدى إيران اليوم الثلاثاء أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي موجود داخل البلاد، لكنه يحجم عن الظهور العلني "لأسباب مفهومة".
وكانت الولايات المتحدة قالت إنها تعتقد أن مجتبى أُصيب بجروح ويرجح أنه تعرض لتشوهات.
وصدرت عن مجتبى خامنئي بيانات عدة منذ إعلان توليه المنصب عقب مقتل والده علي خامنئي، لكنه لم يظهر علناً.
