السفير الروسي في طهران يكشف مكان مجتبى خامنئي

ذكرت ‌منصة ​"آر.تي.في.آي" الإخبارية نقلا عن السفير الروسي لدى إيران اليوم الثلاثاء أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى ‌خامنئي موجود داخل البلاد، لكنه ‌يحجم ‌عن الظهور العلني "لأسباب مفهومة".

وكانت ​الولايات ‌المتحدة ​قالت إنها تعتقد ​أن مجتبى أُصيب بجروح ويرجح أنه تعرض لتشوهات.

وصدرت عن مجتبى خامنئي بيانات عدة منذ إعلان توليه المنصب عقب مقتل والده علي خامنئي، لكنه لم يظهر علناً.