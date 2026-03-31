وزارة الدفاع الكويتية تعلن رصد 5 صواريخ باليستية و7 طائرة مسيرة معادية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت خمسة صواريخ باليستية وسبع طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أنه جرى التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان، خلال الإيجاز الإعلامي اليوم، بشأن التطورات الراهنة في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت، تأكيده استمرار القوات المسلحة في أداء واجباتها الوطنية بكفاءة في ظل جاهزية عالية ويقظة مستمرة؛ بما يكفل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.