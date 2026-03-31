وزير الدفاع الإسرائيلي: سندمر جميع المنازل قرب الحدود اللبنانية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستدمر جميع المنازل في القرى اللبنانية القريبة من الحدود، مؤكدا أنه لن يسمح لنحو 600 ألف شخص فروا من جنوب البلاد بالعودة إلى منازلهم قبل ضمان أمن شمال إسرائيل، ‌متعهدا بإلحاق دمار بالمنطقة مماثل لما حدث في قطاع غزة.

وأكد كاتس مجددا على خطط ‌إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، ‌قائلا إنها ستحافظ على سيطرتها ‌على شريط من ‌الأراضي يمتد حتى نهر الليطاني بمجرد انتهاء الحرب مع جماعة ​حزب الله ‌المدعومة من إيران.

ونزح ​أكثر من 1.2 مليون شخص وقتل 1200 آخرون في لبنان منذ أن شنت إسرائيل هجوما على حزب ​الله في الثاني من مارس.

وأمر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من ​هذا الشهر السكان بمغادرة مناطق واسعة في الجنوب والضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله، والمعاقل السياسية للحزب في شرق لبنان.