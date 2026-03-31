الجيش الأردني يعلن اعتراض وتدمير 4 صواريخ إيرانية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم اعتراض 4 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت أراضي المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مديرية الإعلام بالقوات المسلحة قولها إن سلاح الجو الملكي الأردني اعترض الصواريخ الأربعة وقام بتدميرها.

من جهتها أعلنت مديرية الأمن العام الأردني أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الـ 24 الماضية مع 17 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات دون تسجيل أية إصابات فيما سجلت بعض الأضرار المادية.