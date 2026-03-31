المفوضية الأوروبية تدين إقرار إسرائيل قانونا يوسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام

أدانت المفوضية الأوروبية، اليوم (الثلاثاء) إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل يوسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام واعتبرته "خطوة سلبية واضحة" فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.

وقال أنور العنوني المتحدث باسم المفوضية في بيان له إن هذا التشريع يمثل "اتجاها سلبيا واضحا فيما يتعلق بالتزامات إسرائيل باحترام حقوق الإنسان".

كان الكنيست قد صادق، مساء أمس (الاثنين) على القانون الجديد، الذي يوسّع تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل منفذي الهجمات التي تُسفر عن مقتل إسرائيليين، بشرط أن يكون الهدف منها "إنكار وجود دولة إسرائيل".

وأعربت عدة دول أوروبية خلال الأيام الماضية عن "قلق عميق" إزاء "الطابع التمييزي الفعلي" لمشروع القانون.