ترامب للدول المستاءة من ارتفاع أسعار النفط: احصلوا عليه بأنفسكم أو اشتروه من الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إن على الدول التي تشعر بالاستياء من ارتفاع أسعار الوقود أن "تذهب لتحصل على نفطها بنفسها"، في ظل استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز.

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "إلى جميع الدول التي لا تستطيع الحصول على وقود بسبب إغلاق مضيق هرمز مثل بريطانيا التي رفضت التدخل في إضعاف إيران، لدي اقتراح لكم اشتروا من الولايات المتحدة فلدينا ما يكفي، أو اذهبوا إلى المضيق واستولوا عليه".

وتابع: "ستضطرون إلى البدء بتعلم كيفية الدفاع عن أنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن، تماماً كما لم تكونوا موجودين لمساعدتها".

وأكد: "لقد تم تدمير إيران، بشكل أساسي. انتهى الجزء الأصعب. اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم".