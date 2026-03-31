وزير الحرب الأميركي: زرت القوات الأميركية في الشرق الأوسط

قال وزير الحرب الأميركي بيت ‌هيغسيث ‌في إفادة ‌صحفية ‌اليوم ‌الثلاثاء ​إنه ‌زار ​القوات الأميركية في ​الشرق الأوسط يوم السبت لمتابعة العملية العسكرية ‌ضد إيران.

وأضاف هيغسيث: "الأيام المقبلة ستكون "حاسمة" في الحرب على إيران".

وتابع وزير الحرب الأميركي : "إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق فستستمر الحرب بمزيد من الحدة".

و​قال هيغسيث إن المحادثات جارية وتكتسب زخما ونريد اتفاقا وإلا فنحن مستعدون للاستمرار مؤكدا أن الفريق ​الأميركي ‌الذي يتفاوض ​مع إيران ​بشأن إنهاء الحرب "يجد أخذا وردا حول ‌الشروط، وهو تطور ​مثمر".

وأضاف الوزير معلقاً على أمد حرب إيران:" قد تمتد 4 أو 6 أو 8 أسابيع أو عدداً من الأسابيع، وعلى العالم أن يكون مستعداً لتصعيد الموقف".

وقال، إن قدرة الإيرانيين على عملية إعادة بناء القوة شبه معدومة.