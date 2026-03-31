وزير الحرب الأميركي: زرت القوات الأميركية في الشرق الأوسط
قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء إنه زار القوات الأميركية في الشرق الأوسط يوم السبت لمتابعة العملية العسكرية ضد إيران.
وأضاف هيغسيث: "الأيام المقبلة ستكون "حاسمة" في الحرب على إيران".
وتابع وزير الحرب الأميركي : "إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق فستستمر الحرب بمزيد من الحدة".
وقال هيغسيث إن المحادثات جارية وتكتسب زخما ونريد اتفاقا وإلا فنحن مستعدون للاستمرار مؤكدا أن الفريق الأميركي الذي يتفاوض مع إيران بشأن إنهاء الحرب "يجد أخذا وردا حول الشروط، وهو تطور مثمر".
وأضاف الوزير معلقاً على أمد حرب إيران:" قد تمتد 4 أو 6 أو 8 أسابيع أو عدداً من الأسابيع، وعلى العالم أن يكون مستعداً لتصعيد الموقف".
وقال، إن قدرة الإيرانيين على عملية إعادة بناء القوة شبه معدومة.
