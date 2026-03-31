إيطاليا منعت طائرات أميركية من الهبوط في قاعدة عسكرية بصقلية

رفضت إيطاليا السماح لعدد من الطائرات الأميركية بالهبوط في قاعدة "سيجونيلا" الجوية بجزيرة صقلية الواقعة في البحر المتوسط، بغرض تنفيذ عمليات متعلقة بالحرب الدائرة ضد إيران. ورفض وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، مؤخرا منح الجيش الأميركي تصريحا باستخدام مطار "سيجونيلا" العسكري كنقطة لانطلاق الرحلات الجوية المتجهة إلى الشرق الأوسط، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية اليومية. وذكرت الصحيفة أن مصادر مقربة من وزارة الدفاع في روما أكدت صحة هذا التقرير.

وجاء في التقرير أن إيطاليا لم يتم إبلاغها بالخطط الأميركية إلا بعد أن كانت الطائرات في طريقها بالفعل، ولم يتم طلب أي تصريح بصورة مسبقة، كما لم يتم إخطار إيطاليا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ولم تتضح تفاصيل نوع الرحلات الجوية التي كانت مقررة.

جدير بالذكر أن قاعدة "سيجونيلا" الجوية الواقعة بالقرب من منطقة كاتانيا في شرق صقلية، تضم قاعدة تابعة للقوات الجوية الإيطالية وقاعدة تابعة للبحرية الأمريكية، كما يستخدمها تحالف الناتو الدفاعي.