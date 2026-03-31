البيت الأبيض: ترامب يعتزم عقد صفقة مع إيران قبل 6 أبريل

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم عقد صفقة مع إيران قبل 6 أبريل المقبل، وذلك قبل انتهاء مهلة حددها لطهران قبل توجيه الضربات إلى البنية التحتية للطاقة في إيران.

وقالت ليفيت: "أعرف أن الرئيس حدد المهلة حتى 6 أبريل، أي بعد أسبوع فقط".

وكان ترامب قد تحدث عن إجراء "محادثات جيدة" مع إيران، وأعلن أنه حدد لطهران مهلة حتى 6 أبريل قبل توجيه الضربات إلى البنية التحتية للطاقة في إيران.

وأعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران لتسوية النزاع، في الوقت الذي نشرت فيه وسائل الإعلام ما يعتقد أنه قائمة المطالب الأميركية لإيران، والمتكونة من 15 نقطة.