كوريا الجنوبية: حزمة تمويل للحد من تداعيات الحرب

كشفت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية عن حزمة تمويل ضخمة للحد من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد، وفقاً لما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية للأنباء عن اللجنة أمس.

وتعتزم الجهات المانحة، وتشمل بنك التنمية الكوري وبنك الاستيراد والتصدير، زيادة قروض السياسات بواقع أربعة تريليونات وون إلى 24.3 تريليون وون، مع احتمال الزيادة في حال استمرت الأزمة.

وسيتم تقديم قروض منخفضة الفائدة للأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة، في حين سيتم تقديم دعم سيولة لشركة النفط الوطنية، للمساعدة في تأمين إمدادات النفط الخام.