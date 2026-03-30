البيت ​الأبيض: الإطار الزمني للحرب الإيرانية لا يزال قائما ويتراوح بين 4 و6 أسابيع

أعلن البيت ​الأبيض، اليوم الاثنين أن الإطار الزمني للحرب الإيرانية لا يزال قائما ويتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، مؤكدا أن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء مهلة 6 أبريل.

و​قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ⁠ليفيت، للصحفيين اليوم، إن "المحادثات مستمرة مع إيران وتسير بشكل جيد. ولفتت إلى أن أميركا لا تؤيد فرض إيران رسوما على عبور السفن مضيق هرمز، ونتوقع أن تعبر 20 ناقلة نفط مضيق هرمز في الأيام المقبلة.

وأضافت ​ليفيت: «على الرغم من ‌كل ​المواقف ⁠العلنية التي تسمعونها من ​النظام ⁠والتقارير الكاذبة، فإن ⁠المحادثات مستمرة وتسير ⁠على ما يرام. وما يُقال علنا يختلف بالطبع كثيرا عما ‌يتم إيصاله إلينا ​في الاجتماعات الخاصة».

وتابعت: «نتوقع أن تعبر 20 ناقلة نفط مضيق هرمز في الأيام المقبلة»، مشيرة إلى أن إيران وافقت على بعض النقاط الأميركية في المحادثات الخاصة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "دمرنا 70% من الصناعات العسكرية الإيرانية، كما دمرنا أكثر من 150 سفينة حربية إيرانية". وأشارت إلى تقليص الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية بنسبة 90%.