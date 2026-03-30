الاجتماع الوزاري الخليجي الأردني الروسي يبحث الاعتداءات الإيرانية وتطورات الأوضاع الإقليمية

عقد اليوم الاثنين الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي- الأردني- الروسي، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدولي الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح البديوي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.