السعودية: سلوك إيران السافر تجاه دول المنطقة لا يمكن تبريره تحت أي ظرف

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، أن سلوك إيران السافر تجاه دول المنطقة لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.

وأدانت المملكة في بيان اليوم الاثنين، بأشدِّ العبارات :" الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكرا تابعا للقوات المسلحة الكويتية ومحطة كهرباء وتحلية مياه في دولة الكويت الشقيقة، وأدت إلى إصابة عدد من منسوبي القوات المسلحة الكويتية".

وشدّدت المملكة "على أن هذه المحاولات الجبانة من قِبل إيران وسلوكها السافر تجاه دول المنطقة يؤكد استمرار نهجٍ عدائي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، ويتعارض صراحةً مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، ويدفع المنطقة نحو مزيدٍ من التصعيد."