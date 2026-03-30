في وجود الشرع.. ميرتس يعلن أنه يسعى إلى إعادة 80% من اللاجئين السوريين

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الاثنين خلال زيارة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أنه يسعى إلى إعادة 80% من السوريين المقيمين في ألمانيا، والذين يتجاوز عددهم 900 ألف شخص، إلى وطنهم.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الشرع، قال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني في برلين اليوم الاثنين: "على المدى البعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبناءً على رغبة أعرب عنها الرئيس الشرع أيضاً، من المفترض أن يعود نحو 80% من السوريين والسوريات المقيمين حالياً في ألمانيا إلى وطنهم".

وقال ميرتس إن غالبية السوريين والسوريات الذين لجأوا إلى ألمانيا إبان فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد يرغبون في العودة إلى بلدهم لإعادة بنائه والعيش هناك بأمان وحرية وكرامة، وأضاف المستشار الألماني مخاطبا الرئيس السوري:" هؤلاء الأشخاص موضع ترحيب لديكم" معربًا عن تقديره لتعبير الشرع عن ذلك أيضا، وأردف:" ولربما كانت هذه هي الرسالة الأساسية لزيارتكم اليوم في برلين".

وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في سورية سيكونان أمرين حاسمين لضمان نجاح إعادة البناء. وأضاف:" ويجب أن يسهم في ذلك بشكل رئيسي أولئك الذين يعودون إلى سورية حاملين معهم تجارب جديدة وأفكارًا مستمدة من سنواتهم في ألمانيا وفي أنحاء العالم".