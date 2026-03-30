إيران تؤكد مقتل قائد بحرية الحرس الثوري علي رضا تنكسيري

أكدت إيران الاثنين مقتل قائد القوات البحريّة في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، بعد أيام من إعلان إسرائيل أنها استهدفته في غارة جوية.

وجاء في بيان نُشر على موقع "سباه نيوز" التابع للحرس الثوري أن تنكسيري توفي متأثرا بجروح بالغة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن الخميس اغتيال تنكسيري في غارة جوية.

وذكرت التقارير أن تنكسيري يُعد من أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، وكان يُنسب إليه دور رئيسي في إدارة العمليات البحرية، بما في ذلك التهديدات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال كاتس في بيان مصور "تم استهداف الرجل الذي كان مسؤولا بشكل مباشر عن عملية زرع الألغام وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، والقضاء عليه".

وكان كاتس قد صرّح بأن ضباطا كبارا في القيادة البحرية قُتلوا في الضربة التي أودت بتنكسيري، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.