الرئيس اللبناني: نواصل الاتصالات لتحقيق التفاوض مع إسرائيل
وصف الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، اليوم الإثنين، الأوضاع في جنوب بلاده بالمأساوية، وأشار عون ، في بيان صادر عن الرئاسة:" الأوضاع مأساوية في الجنوب بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل".
وقال" نواصل الاتصالات الدولية لدفع الأمور في اتجاه تحقيق التفاوض مع إسرائيل."
وأضاف أن الأجهزة الأمنية تتخذ خطوات حازمة لمنع أي خلل أمني من خلال توقيفات ومصادرة للأسلحة.
وقال "لا أحد في لبنان يرغب باندلاع حرب أهلية، وأن كل من يسعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة لن تنجح مساعيه".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news