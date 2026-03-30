البديوي يدين الاستهداف الإيراني الغاشم على معسكر للقوات المسلحة الكويتية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الاعتداء الإيراني الغاشم على معسكر تابع للقوات المسلحة الكويتية.

وأكد البديوي أن هذا الاعتداء الإيراني الغادر، دليل صارخ على نيتها العدائية تجاه دولة الكويت ودول مجلس التعاون، ويمثل انتهاكاً جسيما لسيادة دولة الكويت وتعدياً صارخاً على منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة الكويتية، ويعتبر تصعيداً خطيراً يمس أمن المنطقة واستقرارها معربا عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.