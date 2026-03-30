إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في حرب إيران

أغلقت الحكومة الإسبانية ذات التوجهات اليسارية مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في الحرب على إيران ومنعت واشنطن من استخدام قواعدها، وفق ما أعلنت وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس الاثنين.

وقالت روبليس للصحافيين إنه "لا يُسمح استخدام القواعد ولا استخدام المجال الجوي الإسباني طبعا في عمليات تتعلّق بالحرب في إيران"، مؤكدة بذلك تقريرا نشرته صحيفة "إل باييس".