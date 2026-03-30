ترامب: مفاوضات إيران تسير جيدًا.. واتفاق محتمل الأسبوع المقبل



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه من الممكن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مع إيران على نحو سريع إلى حد ما، ومن المنتظر أن يتم عقد اتفاق الأسبوع المقبل.

وأضاف، في تصريحات أدلى بها على متن طائرته الخاصة أثناء عودته من منتجع "مار-أيه-لاغو" إلى واشنطن: "أعتقد أننا سنُبرم اتفاقا معهم، أنا متأكد من ذلك... لكننا شهدنا تغييرا في النظام"، مشيرا إلى عدد القادة الإيرانيين الذين قُتلوا في الحرب المستمرة منذ حوالي شهر.

وأضاف: "نتعامل مع أشخاص مختلفين لم يسبق لأي أحد التعامل معهم من قبل، إنها مجموعة أشخاص مختلفة تماما، لذا أعتبر ذلك تغييرا في النظام".