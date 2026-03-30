مجلس التعاون: غداً الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي الروسي الأردني لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

​صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأنه سيعقد اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026م، الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي-الروسي- الأردني، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، والمملكة الأردنية الهاشمية، ووزير خارجية روسيا الاتحادية، عبر تقنية (الاتصال المرئي).

وأشار الأمين العام، في بيان نشره موقع المجلس، أن هذا الاجتماع المشترك مع الأردن وروسيا، يأتي لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون والأردن، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع.