مقتل جندي من قوات "اليونيفيل" في لبنان جرّاء انفجار مقذوف

انفجر مقذوف ليل الأحد في موقع لقوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، ما أدّى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وقالت "اليونيفيل" في بيان: "قُتل جندي حفظ سلام بشكل مأساوي وأُصيب جندي آخر بجروح خطيرة، إثر انفجار مقذوف في موقع تابع لليونيفيل بالقرب من عدشيت القصير".

وأضاف البيان: "لا نعرف حتى الآن مصدر المقذوف. وقد بدأنا تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث".

وتابع البيان: "نُجدد دعوتنا لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد وممتلكات الأمم المتحدة في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر".

واعتبر البيان "الهجمات المتعمّدة على جنود حفظ السلام، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب".

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن ضربة استهدفت مقر الكتيبة الإندونيسية في عدشيت القصير.