تقرير: ترامب يدرس خيار التدخل البري في إيران حال فشل المفاوضات المباشرة

أفادت مصادر إسرائيلية لهيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدرس بجدية اتخاذ إجراءات برية في إيران لفتح مضيق هرمز إذا لم يكن هناك تقدم حقيقي في المفاوضات.

وفي تقرير إخباري نقلت الهيئة عن مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة ترغب في عقد اجتماع مباشر مع إيران هذا الأسبوع.

يأتي ذلك في وقت تستعد "البنتاغون" لأسابيع من العمليات البرية على الأراضي الإيرانية. وتأتي هذه الاستعدادات في الوقت الذي يتوجه فيه آلاف الجنود الأميركيين ومشاة البحرية إلى الشرق الأوسط، في ما يبدو أنه مرحلة جديدة في الحرب.

وقامت إسرائيل والولايات المتحدة بتشديد تنسيقهما العسكري في الأيام الأخيرة، استعداداً لاحتمال عدم نجاح المفاوضات.

بحسب المصادر، لن تكون أي عملية برية محتملة غزوًا شاملًا. بل تتضمن الخطط غارات مشتركة بين القوات الخاصة ووحدات المشاة التقليدية. ووفقًا للتقرير، قد تُعرّض هذه العمليات القوات الأمريكية لمجموعة متنوعة من التهديدات، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، والنيران الأرضية، والعبوات الناسفة. في هذه المرحلة، لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس ترامب سيوافق على الخطط كلياً أم جزئياً.