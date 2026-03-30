مادورو وزوجته يُوجّهان أول رسالة منذ اعتقالهما

قال الرئيس الفنزويلي المخلوع، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إنهما «قويان» ويمضيان وقتهما بالصلاة في السجن، وذلك في أول رسالة منذ اعتقلتهما الولايات المتحدة مطلع العام.

وجاء في الرسالة التي كتبها مادورو وفلوريس ونشرها أقاربهما على منصة «إكس»: «نحن بخير، نحن قويان وهادئان ونصلي طوال الوقت».

وأضافت الرسالة التي نُشرت قبل نحو أسبوع من عيد الفصح الذي يكتسب أهمية بالغة لدى الفنزويليين: «لقد تلقّينا اتصالاتكم ورسائلكم، وصلواتكم، كل كلمة حب، وكل علامة مودة، وكل تعبير عن الدعم، تغذّي روحَينا، وتقوّينا روحياً».