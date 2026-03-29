مصدر دبلوماسي لفرانس برس: السفير الإيراني يرفض مغادرة لبنان رغم سحب اعتماده

كشف مصدر دبلوماسي إيراني، اليوم الأحد، أن السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، لن يغادر البلاد بعد انتهاء المهلة التي حددتها له الخارجية اللبنانية للمغادرة خلالها، وذلك استجابة لرغبة حزب الله ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

ووفق ما أفاد المصدر لوكالة فرانس برس فإن السفير الإيراني المعيّن محمّد رضا شيباني سيبقى في لبنان بعدما تنتهي اليوم مهلة منحته إياها وزارة الخارجية اللبنانية لمغادرة البلاد إثر سحبها الموافقة على اعتماده.

وقال المصدر إن "السفير لن يغادر لبنان نزولا عند رغبة رئيس (مجلس النواب) نبيه بري وحزب الله" الذي كان قد دعا السلطات اللبنانية إلى "التراجع الفوري" عن سحب اعتماد شيباني.

كانت السلطات اللبنانية قد قررت في وقت سابق، سحب اعتماد السفير الإيراني المعين في بيروت، وأعلنت منحه مهلة حتى اليوم الأحد لمغادرة البلاد، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية والمغتربين.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، أن الوزارة استدعت القائم بالأعمال الإيراني توفيق صمدي خوشخو، حيث أبلغه الأمين العام السفير عبد الستار عيسى قرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه.

وطالبت السلطات اللبنانية السفير بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد الموافق 29 مارس 2026.

وفي السياق ذاته، استدعت وزارة الخارجية سفير لبنان في إيران أحمد سويدان للتشاور، على خلفية ما وصفته بانتهاك طهران لأعراف التعامل الدبلوماسي وأصوله المرعية بين البلدين.