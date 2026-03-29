الجيش الكويتي: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة إثر هجوم بمسيّرات على أحد معسكراتنا أدى إلى أضرار مادية

أعلن الجيش الكويتي، في بيان صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، اليوم الأحد، رصد 14 صاروخاً باليستياً معادياً و12 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ(24) ساعة الماضية. وقد نتج عن ذلك استهداف أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة بعدد منها، ما أسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، وهم يتلقّون العلاج اللازم، إضافة إلى أضرار مادية في الموقع.