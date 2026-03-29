بالإجماع..نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأحمد أبوالغيط

وافق وزراء الخارجية العرب، اليوم، بالإجماع على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية. وتمت الموافقة بإجماع وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الافتراضي اليوم ، على طلب مصر بترشيحه خلفا لأحمد أبو الغيط.

وكان قد انطلقت اليوم أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك تمهيدا للاجتماع الوزاري المقرر عقده في وقت لاحق، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

شهد الاجتماع تسليم رئاسة الدورة الجديدة للمجلس من دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في السفير حمد الزعابي، إلى مملكة البحرين، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية.

وأكدت مندوبة البحرين لدى الجامعة العربية، السفيرة فوزية زينل، أن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد الأمن القومي العربي، مشيدة بالدور الذي قامت به الإمارات خلال رئاستها السابقة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.