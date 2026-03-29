كيم يشرف على اختبار محرك صواريخ "هدفها الوصول لأميركا"

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على تجربة جديدة لمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب، في إطار تطوير الترسانة الاستراتيجية للبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الأحد.



وتتميز المحركات العاملة بالوقود الصلب بقدرتها العالية على الدفع، وبتسريع إجراءات الإطلاق.

وأفاد خبراء أن هذا المحرك مصمم لتشغيل صواريخ "هواسونغ 20" البالستية العابرة للقارات الجديدة، التي كشفت عنها كوريا الشمالية في أكتوبر من العام الماضي، الهادفة للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأشار المحلل هونغ مين، من المعهد الكوري الجنوبي لإعادة التوحيد الوطني، إلى أن هذه التجربة تؤكد "عزم بيونغيانغ على امتلاك صواريخ قادرة على ضرب أهداف في أي مكان في العالم".

ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية تاريخ التجربة وموقعها، لكنها ذكرت أنها تندرج ضمن "الهدف الرئيسي المتمثل في تحديث القدرات الهجومية الاستراتيجية"، مضيفة أن المحرك مصنوع من مادة مركبة من ألياف الكربون.