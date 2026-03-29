قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان لها اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن الجيش الكويتي قوله، إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

كما دعى الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.