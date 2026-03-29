وصول 3500 من قوات المارينز وسفن ومقاتلات أميركية إلى الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في تدوينة عبر حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، السبت، وصول بحّارة ومشاة البحرية الأميركية (المارينز) على متن السفينة يو إس إس تريبولي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية بالشرق الأوسط، في 27 مارس الجاري.

وقالت (سنتكوم)، إن سفينة الهجوم البرمائي من فئة "أميركا" ستعمل كسفينة القيادة لمجموعة الاستعداد البرمائي "تريبولي" (الوحدة الاستكشافية البحرية الحادية والثلاثين)، والتي تضم نحو 3,500 بحّار ومشاة بحرية، إضافةً إلى طائرات النقل والمقاتلات الهجومية، فضلاً عن قدرات هجومية برمائية وأصول تكتيكية.