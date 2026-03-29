الشرطة الفرنسية تحبط هجوماً بعبوة ناسفة أمام "بنك أوف أميركا"

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية السبت أن الشرطة الفرنسية أحبطت هجوماً بعبوة ناسفة في باريس، خارج المؤسسة المصرفية الأميركية "بنك أوف أميركا"، حيث قبضت على رجل كان يستعد لتفجير العبوة.

وحسب نفس المصدر، وقع الحادث قرابة الساعة الثالثة والنصف فجراً في شارع دو لا بويتي في غرب وسط العاصمة الفرنسية، أمام مبنى "بنك أوف أميركا"، حيث ألقت الشرطة القبض على رجل كان وضع لتوه عبوة ناسفة يدوية الصنع. فيما تتولى النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيق في محاولة الهجوم.

وكانت العبوة مؤلّفة من وعاء سعة خمسة ليترات يحتوي على سائل يُرجح أنّه هيدروكاربونات، وآلية إطلاق.