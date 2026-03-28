البحرين: حظر استخدام الطائرات بدون طيار حظراً باتاً حتى اشعار آخر

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية قراراً بحظر استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) حظراً باتاً، بصرف النظر عن أغراض ذلك الاستخدام في ضوء التعامل مع تداعيات العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين. وأشارت الداخلية البحرينية إلى أنه سيتم اعتراض وتدمير أي (طائرة درون) مخالفة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك الحظر، والذي يتم العمل به اعتباراً من اليوم وحتى اشعار آخر.