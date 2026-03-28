مصر تقرر إبطاء وتيرة مشاريع حكومية شهرين بسبب حرب إيران
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت إن الحكومة ستُبطئ وتيرة تنفيذ مشاريع حكومية كبرى تتطلب استهلاكا عاليا للوقود والسولار لمدة شهرين، وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع نطاقا لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والضغط على المالية العامة.
وأوضح وزير المالية المصري أحمد كجوك أن تكاليف خدمة الدين سترتفع خمسة بالمئة خلال السنة المالية المقبلة.
