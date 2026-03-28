مصر تقرر إبطاء وتيرة مشاريع حكومية شهرين بسبب حرب إيران

قال رئيس ‌الوزراء ​المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت إن الحكومة ستُبطئ وتيرة تنفيذ ⁠مشاريع حكومية كبرى تتطلب استهلاكا عاليا للوقود ‌والسولار لمدة شهرين، وذلك بهدف ترشيد ‌الاستهلاك.

وتأتي هذه الخطوة ‌ضمن إجراءات ‌أوسع نطاقا ‌لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب ​إيران، والتي ‌أدت ​إلى ⁠ارتفاع أسعار الطاقة والضغط على ​المالية ⁠العامة.

وأوضح وزير ⁠المالية المصري أحمد ⁠كجوك أن تكاليف خدمة الدين سترتفع خمسة بالمئة خلال السنة المالية ‌المقبلة.