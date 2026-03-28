ترى رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر، أن النقاشات السياسية في البرلمان يتم عرضها أحياناً بصورة مُحرّفة على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها تريد وبسبب ذلك أن ينشط البرلمان أيضاً على منصة «تيك توك» للتصدي لهذا الأمر.

وقالت لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية: «نحن- إن صحّ التعبير - المصدر الأصلي غير المُحرّف - سواء على أرض الواقع أو عبر الإنترنت».

وأضافت كلوكنر: «الهدف هو تقديم عرض للناس على المنصات الرقمية لا يكون منحازاً سياسياً، ويحثهم على الاطلاع على المعلومات».

ومن المعروف أن البرلمان الألماني يعتزم التواجد على «تيك توك». كما أنه حاضر بالفعل على منصات «إنستغرام»، و«يوتيوب»، و«واتس أب»، و«إكس»، و«بلو سكاي» و«لينكد إن».